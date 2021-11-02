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Cinayet gibi scooter faciası kamerada

Cinayet gibi scooter faciası kamerada
02.11.2021 00:00
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Ümraniye’de elektrikli scooterla sokak içerisinde devriye atan güvenlik görevlisi, aşırı hızla karşı yönden gelen İBB’ye ait hafif ticari aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Olay yerinde ağır yaralanan scooterlı güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutundu. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası ölümden dönen vatandaş, araca ait sigorta firmasından kendisine ibraz edilen 6 bin 500 liralık cezaya ise tepki gösterdi.

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