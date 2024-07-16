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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024, 13:29 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024, 13:29

Çeşme'deki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti! İşte son anları

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Deliklikoy'a kadar ilerledi. Alevlerin arasında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mesut Coşkunöz ile Hilmi Coşkunöz'ün baba oğul, Mine Elmas'ın ise yeğen olduğu belirlendi. Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Mine Elmas'ın çektiği son görüntü ortaya çıktı. Görüntüde Elmas'ın yangının evlerine yaklaştığını, çocukları ve komşularıyla kaçmaya çalıştıklarını anlattığı anlar yer aldı.

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