Camide ayakkabıları tek tek inceledi beğendiğini çaldı...O anlar kamerada

Camide ayakkabıları tek tek inceledi beğendiğini çaldı...O anlar kamerada

Adana’da bir camiye gelen şahıs, ayakkabılığı inceleyip gözüne kestirdiği ayakkabıyı alıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde bulunan Zekiye Düşmez Hal Camii'nde hırsızlık yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, camiye girer girmez ayakkabılığı adım adım incelemeye başladı. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, gözüne kestirdiği ayakkabıyı alarak hızla camiden uzaklaştı.


Şüphelinin ayakkabıyı çaldığı anlar, caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

