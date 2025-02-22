Bursa’da trafik kazası: Meyve selesine çarpmamak için manevra yapan minibüs kaza yaptı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 17:15 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 17:15

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol ortasına düşen bir meyve selesine çarpmamak için manevra yapan minibüs, önünde seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı. Kazada minibüs sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Orhangazi'de Yalova-Bursa karayolu Terminal önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ersan Bozdağ (49) idaresindeki 16 VM 104 plakalı kapalı kasa minibüs, ana yolda yol ortasına başka bir araçtan düşen meyve selesine çarpmamak için ani manevra yapınca, önünde seyir halinde olan Avni İnci (72) yönetimindeki 16 CHD 58 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü Ersan Bozdağ yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralı sürücü için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı minibüs sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede araç içinden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Ersan Bozdağ, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

