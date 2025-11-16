PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da rulo saç yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rulo saç yüklü 67 LG 101 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 16 HG 299 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansta tedavi edilirken, ekipler ise başka bir kazayı engellemek için yol güvenliğini sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bunlar da Var

A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle