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Bursa’da sokak ortasında dehşet: husumetlisine öldüresiye dayak attıla
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Bursa'da sokak ortasında dehşet: husumetlisine öldüresiye dayak attıla

Giriş Tarihi: 22.04.2025 15:51:06

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi, sokakta karşılaştıkları kişiye saldırarak öldüresiye dövdü. Şiddet anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cadde üzerinde yürüyen şahıs, bir anda karşısına çıkan iki kişinin saldırısına uğradı. Şüpheliler, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında husumetli oldukları kişiye dakikalarca vurdu. Sert darbelerle yere düşen adamın yardımına, yoldan geçen cesur bir kadın koştu. Kadın, büyük çaba sarf ederek kavgayı ayırmayı başardı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, olay kamuoyunda büyük tepki topladı.

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