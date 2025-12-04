PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da kaçak silah operasyonu: 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Bursa'da kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 118 ruhsatsız tüfek, 118 kısa şarjör ve 118 uzun şarjör ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, ruhsatsız silah ticaretiyle mücadele kapsamında düzenledi. Uzun süredir teknik ve fiziki takibi süren R.K. isimli şüpheliye yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan iki ayrı depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda 118 ruhsatsız tüfek, 118 kısa şarjör ve 118 uzun şarjör buldu. Şüpheli R.K. gözaltına alındı.

Şüpheli R.K. operasyon kapsamında gözaltına alınırken, ele geçirilen silah ve ekipmanlara el konuldu. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, silahları farklı illere sevk etmeyi planladığı iddia edildi.

Emniyet yetkilileri, Bursa genelinde kaçak silah ticaretine karşı yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

