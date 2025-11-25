Bursa’da yarış dehşeti: İki otomobil çarptı, 13 kişi yaralandı

Yarış İddiası Kazaya Yol Açtı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde Mudanya Yolu üzerinde hız yapan ve yarıştıkları iddia edilen iki otomobilin sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araçlar önce seyir halindeki belediye otobüsüne çarptı, ardından kaldırıma savrularak durabildi.

13 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Soruşturma Sürüyor

Polis ekipleri, kazaya karışan iki otomobil sürücüsünün yarış yaptığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde uzun süre trafiğin aksadığı belirtildi.