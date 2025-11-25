Bursa’da yarış dehşeti: İki otomobil çarptı, 13 kişi yaralandı
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi’nde Mudanya Yolu üzerinde hız yapan ve yarıştıkları iddia edilen iki otomobilin sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek önce belediye otobüsüne sonra da kaldırıma çarptı. Kazada 13 kişi yaralanırken, bölgede büyük panik yaşandı.
Yarış İddiası Kazaya Yol Açtı
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde Mudanya Yolu üzerinde hız yapan ve yarıştıkları iddia edilen iki otomobilin sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araçlar önce seyir halindeki belediye otobüsüne çarptı, ardından kaldırıma savrularak durabildi.
13 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.
Soruşturma Sürüyor
Polis ekipleri, kazaya karışan iki otomobil sürücüsünün yarış yaptığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde uzun süre trafiğin aksadığı belirtildi.