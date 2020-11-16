Kan donduran görüntüler Burdur'da kaydedildi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler, yaşlı adamı darp edip o anları da kameraya aldı. Bu esnada kamera arkasındaki kadınların da "Vur vur" diye tempo tuttuğu duyuldu. Burdur Valiliği yaptığı açıklamada olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Burdur'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler, yaşlı adamı darp edip o anları da kameraya aldı. Bu esnada kamera arkasındaki kadınların da "Vur vur" diye tempo tuttuğu duyuldu.

Burdur'da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençlerin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Bir televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde kamera arkasındaki kadınların da yaşlı adama şiddet uygulayan gençlere "Vur vur" diye tempo tutması dikkat çekti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burdur'da bir apartman dairesinde bir yaşlı adamı darbeden 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazlı açıklamaya göre, kent merkezinde bir yaşlı adamın uyuşturucu kullandığı iddia edilen gençler tarafından darbedildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda olayın failleri olduğu belirlenen R.D, A.D.K, S.D. ve U.G, tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli, haklarında "Silahla Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı ileri sürülen şüphelilerden D.G. ise aranıyor.