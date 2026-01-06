PODCAST CANLI YAYIN
Burdur'da siste zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Burdur'da yoğun sis nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

YOĞUN SİSTE ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Ankara kara yolu çevreyolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu yolda otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Karayolları'na ait kamyonete çarptı.

3 ARAÇ DAHA KAZAYA KARIŞTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önünde duran iki otomobile daha çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 4 araç kazaya karıştı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada otomobilde bulunan Samet Uç araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Samet Uç ile sürücü Gökhan Uç hastaneye kaldırıldı. Samet Uç'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

