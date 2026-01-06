Burdur'da siste zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Burdur'da yoğun sis nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
YOĞUN SİSTE ZİNCİRLEME KAZA
Kaza, sabah saatlerinde Burdur-Ankara kara yolu çevreyolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu yolda otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Karayolları'na ait kamyonete çarptı.
3 ARAÇ DAHA KAZAYA KARIŞTI
Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önünde duran iki otomobile daha çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 4 araç kazaya karıştı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada otomobilde bulunan Samet Uç araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Samet Uç ile sürücü Gökhan Uç hastaneye kaldırıldı. Samet Uç'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.