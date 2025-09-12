Burdur MAKÜ’de skandal doktor öğretim üyesine ‘Hayali tedavi’ soruşturması

Edinilen bilgilere göre, MAKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktor öğretim üyesi B.A. hakkında üniversite personelinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İddialara göre, B.A. bazı hastaların bilgisi dışında sisteme giriş yaparak, gerçekte uygulanmayan teşhis ve tedavileri yapılmış gibi gösterdi. Bu yöntemle SGK üzerinden haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.

Görevden Uzaklaştırıldı

Üniversite yönetimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında B.A., soruşturma tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırıldı.

Ne kadar haksız kazanç elde edildiği henüz netlik kazanmazken, soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte kesin rakamın ortaya çıkacağı ifade edildi.

Üniversiteden Açıklama

MAKÜ yönetiminden yapılan açıklamada, konu hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve üniversitede görevli iki hukukçu öğretim üyesinin görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, sürecin şeffaf ve çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.