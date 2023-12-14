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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 15:49 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 15:53

Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den saat, 08.00, 11.00, 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 20.00 seferleri iptal edildi.

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