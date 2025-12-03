Bolu'da kaza anı güvenlik kamerasında: Makasa giren araç kazaya neden oldu!

Sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Geçitveren köyü mevkiinde bir otomobil devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazanın araç içi güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.C.Ç. yönetimindeki otomobilin, emniyet şeridinde seyreden Erkan K. idaresindeki 14 EK 181 plakalı otomobile makas attığı görüldü. Makas atan araca çarpan Erkan K.'nın kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak orta refüje çarptığı anlar kameraya yansıdı. Devrilen otomobilden yaralı olarak kurtulan Erkan K.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Makas atan sürücü M.C.Ç.'ye polis ekiplerince işlem yapıldığı öğrenildi.