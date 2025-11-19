Böcek ailesinin ardından otelde bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha!

PODCAST CANLI YAYIN
Hollanda’dan İstanbul Fatih’e tatil için gelen iki kız kardeş, kaldıkları otelde ‘gıda zehirlenmesi’ şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kız kardeşler tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Mesihpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'dan İstanbul Fatih'e tatil için kız kardeşi E.O. (16) ile gelen Sadegül O. (29), kaldıkları otelde bugün gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İki kız kardeş, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Çapa Tıp Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneden yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, otelde inceleme yaptı. Mağdur olan iki kız kardeş emniyet yetkililerine verdiği bilgide, 17 Kasım'da İstanbul'a gelerek otele yerleştiklerini söyledi. Sadegül O., 17 Kasım ve 18 Kasım'da Fatih'te gezdiklerini ve çeşitli yerlerde yemek yiyip, içecek içtiklerini söyledi.

Sadegül O., bugün saat 13.00 sıralarında kaldıkları otelde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye gittiklerini belirtti. Sadegül O., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kız kardeşi E.O.'nun ise çocuk servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

