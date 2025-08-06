Bitlis’te TIR 8 aracı biçti: Zincirleme kaza dronla görüntülendi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde freni boşalan tırın yol kenarındaki ve trafikte seyreden 8 araca çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kaza, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazanın ardından olay yeri, dronla havadan görüntülendi.

Dron görüntülerinde hurdaya dönen araçlar, etrafa saçılan parçalar ve olayın ardından yaşanan panik net bir şekilde gözler önüne serildi. Özellikle kazanın ilçe girişindeki dar noktada meydana gelmesi, trafik ve güvenlik açısından büyük sıkıntı yarattı. Vatandaşların çaresiz bakışları ve ekiplerin yoğun müdahalesi kameralara yansıdı.

Kaza sonrası uzun süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Yaralanan vatandaşların hastanede tedavilerinin sürdüğü, kazaya karışan tır ve diğer araçların ise olay yerinden kaldırılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.