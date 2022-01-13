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Bilecik'te tartıştığı arkadaşını ayağından silahla vurdu

Bilecik'te tartıştığı arkadaşını ayağından silahla vurdu
13.01.2022 12:35

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Bilecik'te bir evde çıkan tartışma sonucu arkadaş oldukları öğrenilen 2 şahıstan biri, diğerini bacağından vurarak kaçtı. Sağlık durumu iyi olan yaralı hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki bir dairede, Arafat K. ile Hikmet D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Arafat K. tabancayla Hikmet D.'yi ayağından vurarak kaçtı. Silah sesi duyan komşular durumu hemen 112'ye bildirirken, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Sol ayağından yaralanan Hikmet D. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağılık durumun iyi olduğu öğrenilirken kaçan şahıs için polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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