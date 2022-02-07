Bilecik'te bilim şenliğine katılan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi işbirliğinde hazırlanan bilim şenliğine katılan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Çocuklara bilimin önemi ve bilimin yaşamdaki yerini öğretme ve gösterme amacıyla düzenlenen programa katılan çocuklar, birçok konuda yapılan deneyleri büyük bir keyif ve merakla izledi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, birim müdürleri, öğrenci ve aileleri katıldı.