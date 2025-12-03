Beyoğlu'nda taksinin alev alev yandığı anlar kamerada: 3 yolcu son anda kurtuldu!
Beyoğlu'nda seyir halinde olan ve içinde 3 yolcu bulunan taksi bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden şoför taksiyi kenara çekerek yolcuları indirdi. Taksinin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.
SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ ALEV ALEV YANDI
Refik Saydam Caddesi'nde saat 22.20 sıralarında seyreden 34 TFD 13 plakalı takside henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoför Duran K., alevleri fark edince aracı kenara çekerek 3 yolcuyu hızla indirdi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, CADDEDE TRAFİK KİLİTLENDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, Refik Saydam Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.
TAKSİ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yanan taksi çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.