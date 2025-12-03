PODCAST CANLI YAYIN
Beyoğlu'nda taksinin alev alev yandığı anlar kamerada: 3 yolcu son anda kurtuldu!

Beyoğlu'nda taksinin alev alev yandığı anlar kamerada: 3 yolcu son anda kurtuldu!

Beyoğlu'nda seyir halinde olan ve içinde 3 yolcu bulunan taksi bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden şoför taksiyi kenara çekerek yolcuları indirdi. Taksinin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

SEYİR HALİNDEKİ TAKSİ ALEV ALEV YANDI

Refik Saydam Caddesi'nde saat 22.20 sıralarında seyreden 34 TFD 13 plakalı takside henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoför Duran K., alevleri fark edince aracı kenara çekerek 3 yolcuyu hızla indirdi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, CADDEDE TRAFİK KİLİTLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, Refik Saydam Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

TAKSİ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yanan taksi çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle