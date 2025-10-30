PODCAST CANLI YAYIN
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda kız istemeye gelen bir ailenin sokakta patlattıkları havai fişeklerden birinin eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, mahsur kalarak dumandan etkilenen 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Hava fişeklerin patlatılma anları kameraya yansıdı. Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak’ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı yanlarındaki havai fişeği patlatarak sokakta yürüdü. Patlatılan havai fişeklerden biri sokakta bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında binada bulunan 4’ü çocuk toplamda 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bunlar da Var

Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle