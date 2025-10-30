Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu’nda kız istemeye gelen bir ailenin sokakta patlattıkları havai fişeklerden birinin eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Yangında, mahsur kalarak dumandan etkilenen 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Hava fişeklerin patlatılma anları kameraya yansıdı. Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Mermer Sokak’ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı yanlarındaki havai fişeği patlatarak sokakta yürüdü. Patlatılan havai fişeklerden biri sokakta bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında binada bulunan 4’ü çocuk toplamda 8 kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.