Beylikdüzü’nde D-100 yan yolda trafik kavgası: O anlar kamerada!

Yakuplu Mahallesi'nde D-100 yan yolda Avcılar yönüne giden araç sürücüleri yol verme konusunda tartıştı. İddiaya göre, tartışma sırasında taraflar birbirlerine hakaret ve küfüretti. Araçlarda bulunanların da bu tartışmaya karışması üzerine taraflar araçlardan indi. Yol ortasında birbirleri ile tekme-tokat kavga eden ve trafiğin durmasına neden olan kişiler, diğer sürücülerin ve çevredekilerin araya girmesi ile ayrıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.