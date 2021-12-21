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Beylikdüzü’nde 6’ncı kattaki eve maganda kurşunu isabet etti

Beylikdüzü’nde 6’ncı kattaki eve maganda kurşunu isabet etti
21.12.2021 14:50

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Beylikdüzü’nde dün sabaha karşı 6’ncı kattaki evinin salonunda oturan 43 yaşındaki adam maganda kurşunu şoku yaşadı. Olay, Pazartesi sabah saat 05.00 sıralarında Gürpınar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evinin salonunda oturan Yusuf Sarak (43) bir anda silah sesi ve cam kırılma sesi duydu. Sesler kesildikten sonra cama yönelen Sarak camda mermi izi fark etti. Sarak, yaşananları anlatarak, "Dün sabah 5 sıralarında karşı taraftan bir yerden maganda ateşi açıldı. 7-8 el ateş açıldı ilk 2 mermisi evimize isabet etti. Ben de erken kalkmıştım çay içiyordum. Silah seslerini duyar duymaz ben de kendimi yere attım bekledim. Cam sesi duydum, korktum Teksas'ta mıyız? İster istemez korktuk'' dedi.

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