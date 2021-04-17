Bebek arabasının kaldırımdan araç trafiğinin olduğu yola düşmesini son anda

Ankara'da bebek arabasının, kaldırımdan araç trafiğinin olduğu yola düşmesini eczanede çalışan Serdar Kılıç son saniyede engelledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaydan bebek, yara almadan kurtuldu. O sırada eczaneden çıkan annenin yaşadığı panik de kameraya yansıdı.









Bebek arabasının hareket etmesi ve Serdar Kılıç'ın koşup, son anda yola düşmeden bebeği yakalaması, güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada eczaneden koşarak, çıkan annenin yaşadığı panik de görüntülerde yer aldı.









'ÇOK KÖTÜ OLABİLİRDİ'

Eczane çalışanı Serdar Kılıç, o anları DHA'ya anlattı. Eczanenin önündeki kartonları topladığı sırada durumu fark ettiğini belirten Kılıç, "O esnada arkamdan bir şeyin geldiğini hissettim ve dönüp baktığımda bebek arabası olduğu gördüm. Elimdeki kartonları atarak bir anlık refleksle arabayı tuttum. Büyük bir düşmeden kurtardım kendisini, çok kötü olabilirdi. Güvenlik kamerası görüntüsünü izlerken bile çok korktuk ve gerildik. Daha önce geçirdiğim bir kaza yüzünden sürekli etrafıma bakıyorum ve refleks gösteriyorum.







Büyük ihtimal yine bu sebeple bebeği kurtardım. Anne, bizim müşterimizdi ve çok üzgündü. Bir anlık dalgınlığına gelmiş onun da. Kendisini bu konularda daha dikkatli olması için uyardık. Kendisi de bize teşekkür etti. Herkes bu tarz konularda dikkat etmeli. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Bebek arabasını bıraktıkları zaman mutlaka frenleri kontrol etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

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