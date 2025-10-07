PODCAST
Batman’da TIR park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 01:00
Batman'ın Kozluk ilçesinde Seyir halindeki TIR, park halindeki TIR’a çarptı. Kazada sürücülerden 1’i öldü, diğeri de yaralandı.
