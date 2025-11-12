PODCAST CANLI YAYIN
Başakşehir'de yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme kaza: 12 yaralı

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.

Esenyurt Sultaniye 617 Sokak'ta 10 Kasım günü yolun karşısına geçmeye çalışan adama araç çarptı. Adam kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü ve otomobil içinde bulunan bir kişi adamın yardımına koştu. Olay yerine gelen yaralı adamın yakınları ile sürücü arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı adamı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların ve sürücünün yardım etmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

