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Başakşehir’de kan donduran saldırı! Maskeli genç 3 kişiyi rastgele bıçakladı: İşte o anlar
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Başakşehir’de kan donduran saldırı! Maskeli genç 3 kişiyi rastgele bıçakladı: İşte o anlar

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 13:12 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 13:12

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde 17 yaşındaki M.G., maske takıp eline aldığı bıçakla çevresindekilere saldırarak 3 kişiyi yaraladı. Olay anı güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, saldırgan polis tarafından evine yapılan operasyonla yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Rabia Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. çantasından çıkardığı bıçak ve bez parçasıyla hazırlık yaparak önüne çıkan 3 kişiye rastgele saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y. ve H.F.E. hastanelere kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırıdan önceki hazırlık anları ve saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonla M.G. gözaltına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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