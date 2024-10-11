Başakşehir’de kan donduran saldırı! Maskeli genç 3 kişiyi rastgele bıçakladı: İşte o anlar

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024, 13:12 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024, 13:12

Olay, dün akşam saatlerinde Rabia Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. çantasından çıkardığı bıçak ve bez parçasıyla hazırlık yaparak önüne çıkan 3 kişiye rastgele saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y. ve H.F.E. hastanelere kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Saldırıdan önceki hazırlık anları ve saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonla M.G. gözaltına alındı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.