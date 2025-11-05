PODCAST CANLI YAYIN
Bartın'da feci kaza: Kavşakta iki otomobil çarpıştı! 6 yaralı

Bartın'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Kurucaşile istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 74 ABC 064 plakalı otomobil, Karaçay Kavşağı'nda S.A. idaresindeki 74 BK 380 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.A. ile aynı araçta bulunan eşi R.A., E.K., R.K., M.Ç.T. ve U.K., kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme başlattı. Kaza nedeniyle Bartın Kurucaşile yönüne ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

