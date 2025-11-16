PODCAST CANLI YAYIN
Bartın’da feci kaza kamerada: 2 otomobil kavşakta çarpıştı! 3 yaralı

Bartın’da feci kaza kamerada: 2 otomobil kavşakta çarpıştı! 3 yaralı

Bartın'da seyir eden 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Bartın Kemerköprü Mahallesi 875. sokaktaki kavşakta M.T. idaresindeki 67 ZR 458 plakalı araç ile T.B.’nin kullandığı 74 AAN 721 plakalı araç çarpıştı. Feci kazada çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.T., S.T. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ni kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki binaların güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
A Haber Sındırgı'daki fay kırığını görüntüledi
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Bursa’da dehşet: Eski sevgilisini vurup aynı silahla intihar etti
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Antalya'da sokakta vahşet kamerada! Yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!
Yılmaz Özdil fondaş medyayı hedef aldı: Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle