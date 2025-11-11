PODCAST CANLI YAYIN
Balıkesir Erdek'te kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Erdek girişi bir akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Edinilen bilgiye Batuhan Ş. yönetimindeki 10 AJG 501 plakalı motosiklet ile 10 E 1370 plakalı kamyon Erdek girişinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Batuhan Ş. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Batuhan Ş., ileri tetkik ve tedavi için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

