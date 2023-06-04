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Bakımsız İETT otobüsünde yangın çıktı, şoför üfleyerek söndürmeye çalıştı

Bakımsız İETT otobüsünde yangın çıktı, şoför üfleyerek söndürmeye çalıştı
04.06.2023 19:40

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüslerinde bakımsızlıktan yaşanan arıza, yangın ve kaza silsilesine bir yenisi daha eklendi.

Yaşam Videoları

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT otobüslerinde bakımsızlıktan yaşanan arıza, yangın ve kaza silsilesine bir yenisi daha eklendi.

Kağıthane'de İETT şoförü, yanan otobüsün motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Çevredekilerin, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" uyarısıyla elindeki yangın tüpünü kullanan şoför alevleri söndürdü.

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