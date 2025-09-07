PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Yerlikaya: 1 milyon 213 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkelerine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin son verileri paylaştı. Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası Suriye’de meydana gelen gelişmelerin ardından geri dönüşlerin hızlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz.

Bunlar da Var

Eyüpsultan’da sağanak yağış nedeniyle kayan yolda direğe çarptı, hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da sağanak yağış nedeniyle kayan yolda direğe çarptı, hayatını kaybetti
Nevşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı!
Nevşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı!
Kastamonu’da yola çıkan hayvanlara yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarptı: 3 inek telef oldu
Kastamonu’da yola çıkan hayvanlara yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarptı: 3 inek telef oldu
CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’tan bomba itiraf: Delegelere 100 bin lira dağıtmam söylendi
CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’tan bomba itiraf: Delegelere 100 bin lira dağıtmam söylendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle