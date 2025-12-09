PODCAST CANLI YAYIN
Aydın'da eşini sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

Aydın'da eşini sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşini adliye önünde sırtından bıçaklayan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Efeler ilçesi Hükümet Bulvarı üzerindeki Aydın Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen S.G. ile eşi G.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle adliye çıkışında tartışma yaşandı. S.G. yanındaki bıçakla eşi G.G.'yi sırtından bıçakladı. G.G., kanlar içinde yere yığılırken, S.G. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı fark eden polisler havaya ateş açarak S.G.'yi kıskıvrak yakaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.


Gözaltına alınan S.G. gerekli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin "neden bıçakladın" sorusuna S.G. "Fuhuş yapıyordu ondan bıçakladım" diyerek kendini savundu.

Bunlar da Var

Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Zeytinburnu’da kavga silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Feci kaza: 26 yaşındaki doktor kazada yaşamını yitirdi
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Japonya'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası
İstanbul Erkek Lisesi’nde akran zorbalığı! 11. sınıflar 9’uncuları darp etti iddiası

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle