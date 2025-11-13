Aydın’da dehşet anı: Cezaevi iznindeydi, ölü bulundu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir kişi, tren yolu kenarındaki bahçede başından vurulmuş halde ölü bulundu.

BAHÇEDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın başından vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda ölen kişinin, cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gökcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.