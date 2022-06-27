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Ayancık’ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi

Ayancık’ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi
27.06.2022 12:27 - Son Güncelleme: 27.06.2022 12:28

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Sinop'ta, Babaçay-Ayancık arasındaki çay ve dere yataklarında suyun debisi kritik seviyelere yükseldi. Belediye, vatandaşlara "Zorunlu kalmadıkça yolları kullanmayın" anonsu yaptı. Sinop’un Ayancık ilçesinde Babaçay-Ayancık arasındaki çay ve dere yatakları kritik seviyelere yükseldi. Ayancık Belediyesi, megafondan vatandaşlara uyarı anonsunda bulundu. Anonsta, “Yoğun yağıştan kaynaklanan Babaçay-Ayancık arasındaki çay ve dere yataklarının aşırı yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın çay ve dere yataklarından uzak durması, zorunda kalmadıkça yolun kullanılmaması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan ilçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Muhtemel durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi. Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.

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