Avcılar’da yan bakma kavgası: Komşusunu bıçaklayarak öldürdü

SOKAK ORTASINDA BAŞLAYAN TARTIŞMA

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi 612. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Hamit A. (62) ile komşusu Emrah Demir (36) arasında iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanında bulunan bıçakla Emrah Demir'e saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Demir ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Emrah Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Hamit A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.