Avcılar’da kaza kavgası cinayetle bitti

İstanbul Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde 22 Kasım'da yaşanan olayda, sokakta yürüyen Çağlar Turaloğlu silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turaloğlu, dokuz gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Cinayet anında iki şüpheli vardı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonrası saldırıyı Burhan P.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Olay sırasında yanında bulunan Serdar Ö. ile birlikte kısa sürede yakalandı.

"Avukata ver, daha fazla para alırsın" sözleri husumeti tetikledi

Burhan P.'nin polisteki ifadesine göre, cinayetin nedeni iki hafta önce yaşanan hasarlı trafik kazası sonrası talep edilen para oldu. Turaloğlu'nun mağdura "Avukata ver, daha fazla para alırsın" diyerek uzlaşmayı engellediğini iddia eden Burhan P., bu nedenle husumet beslediğini söyledi. Olay günü alkol alan Burhan P.'nin, telefonda tartıştığı Turaloğlu'nun yanına giderek silahla ateş ettiği tespit edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Burhan P. ve Serdar Ö. adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.