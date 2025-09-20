PODCAST CANLI YAYIN

Artvin'de sağanak yağış sele neden oldu: Yollar kapandı, Karagöl'de tesisler su altında kaldı

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sel ve heyelanlara yol açarken, Macahel yolu ulaşıma kapandı, Karagöl'de su seviyesi yükselerek tesislerin su altında kalmasına neden oldu.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Özellikle sahil ilçeleri ile Borçka'da hayat olumsuz etkilendi. Yağışların ardından Borçka-Macahel karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede bulunan Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'ndeki 6 köyle ulaşım tamamen kesildi.


Şiddetli yağışların ardından Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazileri ile köy yollarını sular altında bıraktı. Bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Öte yandan, Artvin'in önemli turizm noktalarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda da yağışların etkisiyle su seviyesinde ciddi yükselme yaşandı. Karagöl çevresinde bulunan bazı sosyal tesisler su altında kaldı. Ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişler geçici süreyle kısıtlandı.

Bunlar da Var

İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle