Arkadaşının hediye ettiği göktaşını iş yerinde sergiliyor, ilgiden son derece memnun

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde kuyumculuk yapan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, arkadaşının hediye ettiği göktaşını iş yerinde sergiliyor. Bir arkadaşının ziyaretinde kendisine hediye edilen göktaşını, iyi bir alıcısı çıkması durumunda satabileceğini belirten Metin Ok, "Bu göktaşı denilen cismin bana gelişi aslında bir arkadaş aracılığı ile oldu. Arkadaşın belediyede bir işi varmış, işini bitirdikten sonra bana uğramıştı sohbet ederken bende bir göktaşı var onun bir parçasını sana hediye edeceğim dedi bana. Doğrusu göktaşını alsam ne yaparım nerede kullanırım modundaydım. Sonra getirdi dükkanıma bıraktı, Bende onu aldım insanlar göktaşı görmüş olsunlar diye vitrininin bir köşesinde tutuyorum. Meraklılar soruyor bazen onların merakını gidermeye çalışıyoruz diye konuştu.