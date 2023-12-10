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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023, 13:36 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023, 13:42

Antalya’nın Serik ilçesinde hızını alamayan otomobil evin deposuna daldı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bir evin deposuna daldığı kazada sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Boğazkent istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden ve ismi öğrenilemelen sürücü, 34 LIK 16 plakalı otomobili ile bir evin deposuna girip içeride bulunan Dursun Y.’ ye ait otomobile ve balıkçı teknesine çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

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