29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanırken devlet ve millet iradesine saygı duymayanlar bir kez sahne aldı. Antalya'da özel bir okulda çalışan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Emine Karakaş, Türkiye Yüzyılı ve hükümetin icraatlerini çarpıtarak hedef aldı. Karakaş hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. Öte yandan Karakaş'ın bir eğitim kurumunda yaptığı siyasi propagandaya CHP, Zafer Partisi ve firari hainlerden destek gecikmedi.