Antalya’da vahşet kamerada: Eski eşini boğarak öldürdü!

Antalya’da Hanım Biçer, boşandığı eşi Hızır Çelik tarafından evinde boğularak öldürüldü. Talihsiz kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da boşandığı eşi tarafından öldürülen Hanım Biçer'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Eylül Perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hızır Çelik (32) boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkilinin arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çelik, genç kadını eşarbıyla boğduktan sonra yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

Cinayetin ardından evden ayrılan zanlı, yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayarak, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Ardından Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Biçer'in cenazesi, ailesi tarafından Varsak Mezarlığı'na defnedilmek üzere teslim alındı.

Görüntülerde, Biçer'in eski eşiyle birlikte siteye girdiği, kapıyı açarak eve girdikleri anlar yer aldı. Bir süre sonra Çelik'in elinde poşetle tek başına evden çıktığı, merdivenden inerken eve doğru baktığı ve ardından siteden uzaklaştığı görüldü.

