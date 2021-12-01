Antalya'da korku dolu anlar: Dereye uçmak üzere olan arabayı esnaf kurtardı

Antalya’da dereye uçmasına ramak kalan otomobili sanayi esnafı kurtardı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine gelen esnaf, iş makinasıyla otomobili bulunduğu yerden çıkardı. Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sürücüsü ve plakası belli olmayan araç, yol kenarında bulunan incir ağacına çarparak durabildi. Şans eseri dereye düşmekten son anda kurtulan otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza sonrası otomobilin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dereye düşmemesi için çevrede bulunan sanayi esnafı ve vatandaşlar seferber oldu. Önce halatlarla arabayı kurtarmaya çalıştılar, yeterli olmayınca hurda işletmesine ait kepçe yardımıyla otomobili dere kıyısından çekerek kurtardılar. Olay sonrası kazayı ucuz atlatan 4 kişi yapılan yardıma kayıtsız kalmadı, bölge esnafına teşekkür etti ve olay yerinden uzaklaştı.