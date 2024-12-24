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Ankara’da iki arkadaşın hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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Ankara'da iki arkadaşın hayatını kaybettiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 01:01 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 01:10

Ankara'nın Mamak ilçesinde refüje çarptıktan sonra otomobilden inen Atakan Ekinci (22) ve arkadaşı Taner Doğan’ın (23) aracı kontrol ederken arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüsü ortayı çıktı. Kaza, 20 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Ankara-Samsun kara yolu Kayaş mevkisinde meydana geldi. Atakan Ekinci ve Taner Doğan'ın içerisinde bulunduğu 06 EYF 194 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak hasar aldı. Otomobilden inerek hasarı inceleyen 2 arkadaşa, arkadan gelen 06 EVT 406 plakalı otomobil çarptı. Ekinci ve Doğan çarpmanın etkisiyle savrulurken, çarpan otomobil de takla atarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ekinci ve Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki arkadaşa çarpan otomobilin sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Atakan Ekinci ile Taner Doğan'ın hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin iki arkadaşa çarptıktan sonra takla atarak durabildiği anlar görüldü.

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