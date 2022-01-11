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Ankara Gölbaşı trafik kazası haberi! Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık öldü! Kaza yeri görüntüleri izle

Ankara Gölbaşı trafik kazası haberi! Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık öldü! Kaza yeri görüntüleri izle
11.01.2022 11:03 - Son Güncelleme: 11.01.2022 11:12

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Ankara gölbaşı trafik kazası haberi! Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole uçtu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte kaza yerinden ilk gelen görüntüler...

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Son dakika haberi... Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık'tan sevenlerini kahredecek haber geldi. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Peki, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Çalık 26 Şubat 1994; Yenimahalle, Ankara) Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušić'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

2015-2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir.

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