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Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı

Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı
19.12.2021 09:36

OTOMATİK OYNAT

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Aydın'ın Didim ilçesinde alkollü otomobil kullanırken yakalanan Tahir D., kontrol için getirildiği hastanede acil doktoru Doğancan Kılıç'a kafa atarak yaraladı. Kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı. Olay, saat 00.00 sıralarında Didim Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin asayiş uygulaması sırasında alkollü olarak tespit ettikleri sürücü Tahir D., Didim Devlet Hastanesine kontrole getirildi. Acil Servise getirilen Tahir D., Acil Serviste bir anda Didim Devlet Hastanesinde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle yatışan olayda aldığı darbe ile kaşı yarılan doktora 5 dikiş atıldı. Doktora saldıran şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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