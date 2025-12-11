Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, emlakçı İlhan S. aile bireylerini hedef alan silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı.

Evde Başlayan Saldırı Emlak Ofisine Taşındı

Olay saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde yaşandı. İlhan S., önce yeğeni M.Ş.'yi evinde tabancayla vurdu. Ardından Yunus Emre Caddesi'ndeki, yeğenleriyle ortak yürüttüğü emlak ofisine giderek yeğeni Deniz Şişman'a ateş etti. Daha sonra ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi de vurdu.

Cami Avlusunda İntihara Kalkıştı

Saldırının ardından olay yerinden ayrılan İlhan S., yakındaki Çelikler Süleymaniye Camii'nin avlusuna giderek aynı tabancayla kendini göğsünden vurdu.

Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Üç Yaralı Hastanede

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dört yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yeğeni Deniz Şişman, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay Öncesi Sosyal Medyada Paylaşım Yapmış

İlhan S.'nin saldırı öncesi sosyal medya hesabından ailesini suçlayan paylaşımlar yaptığı ve yakınlarından helallik istediği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.