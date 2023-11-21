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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 19:25 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 20:12

Aksaray'da takla atan hafif ticari araçtan burunları dahi kanamadan kurtuldular

Aksaray'da drift atan otomobilin çarpıp kaçtığı hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya dönerken, ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan inşaat işçileri kazayı burunları dahi kanamadan atlattı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 50.Cadde üzeri 50 metrelik yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil drift attığı esnada kavşaktan dönmeye çalışan Ahmet D, (41) idaresindeki 06 AD 4944 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yol ortasında takla atarken, drift yapan otomobil hızla olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, sürücü ve 4 arkadaşı araçtan burunları dahi kanamadan çıktı. Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet D., bir otomobilin önce beklediğini sonra drift atıp kendilerini çarptığını anlattı. Şoktaki sürücü, "Biz bu karşı istikametten gelirken, şurada bir beyaz golf duruyordu. Biz yolu yarılayınca birden kalkış yaptı. Geldi bize sağ tarafımızdan vurdu. Aracımız takla attı. Takla attıktan sonra kaçtı. Gitti buradan sonra gitti işte buradan, sonra olay bu şekilde oldu. Yaralı falan yok çok şükür, arabada 3-4 kişiydik. Her hangi birşey yok şükür, kimsenin burnu kanamadı. Bunada şükür olsun" diye konuştu.

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