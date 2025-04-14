Afşin’de feci kaza: Otomobil kağıt gibi ezildi! 3 ölü 3 yaralı

Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:38:05

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 46 AKD 883 plakalı otomobil ile henüz plakası belirlenemeyen bir araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan baba Durdu Güven olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet ve yeğeni Bulut Candemir kaldırıldıkları ilçe devlet hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kağıt gibi ezilen araçtan çıkarılan anne Senem Güven ile diğer araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.