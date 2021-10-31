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Adıyaman'da korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan olmadı

Adıyaman'da korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan olmadı
31.10.2021 07:12
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Son dakika haberine göre Adıyaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç, beton elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşam Videoları

Adıyaman'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 ACF 738 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobilde bulunan 2 kişinin kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin cansız bedenleri kimlik tespiti ve otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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