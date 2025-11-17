PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da yaya geçidinde bisikletli çocuğa çarpıp kaçtı: 12 yaşındaki Miraç öldü

Adana’da yaya geçidinde bisikletli Muhammet Miraç Çam’a otomobil çarptı. 12 yaşındaki çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü aracı bırakıp kaçtı.

Yaya geçidinde feci kaza

Adana'nın Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a plakası 34 KYM 021 olan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk, takla atarak asfalta düştü.

Sürücü aracı bırakıp kaçtı

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Miraç Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun çorabının aracın kaputuna takılı halde görülmesi dikkat çekti. Çam'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Sürücü aranıyor

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

