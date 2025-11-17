Beylikdüzü’nde D-100 yan yolda trafik kavgası: O anlar kamerada!

Arnavutköy'de komşuların gürültü kavgası, sopayla saldırdılar: İşte o anlar!

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Miraç Çam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun çorabının aracın kaputuna takılı halde görülmesi dikkat çekti. Çam'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü aracı olay yerinde bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Muhammet Miraç Çam'a plakası 34 KYM 021 olan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk, takla atarak asfalta düştü.