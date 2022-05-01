Adana’da genç kız kaldırımda oturan erkeği böyle dövdü

Adana’da bir genç kızın kaldırımda oturan erkeği tokatlayarak dövüp “seni öldürürüm” diye tehdit etme an be an görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız birden sürekli bağırmaya başladı. Kaldırımda oturan erkeğe defalarca kez “seni öldürürüm” diye tehditte bulanan genç kız daha sonrada erkeğe şiddet uygulamaya başladı. Tokat atan genç kıza erkeğin tepki göstermesi de dikkat çekti. Bir süre daha oturan erkeği tehdit edip bağıran genç kız daha sonra durdu. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.